وفدَ المديرية العامة للسجون في ضيافة القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة السعوديه بمملكة بلجيكا

سعيد العجل(صدى):

استقبل القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة بلجيكا لأستاذ/ عبدالله بن مسير بن طواله وفدَ المديرية العامة للسجون المشارك في أعمال الدورة المتخصصة في أعمال برنامج ادارة السجون في مملكة بلجيكا.

وقُدِّم لسعادته موجزاً عن البرنامج التدريبي وأهدافه وتمنى سعادته التوفيقَ للمشاركين في هذا البرنامج، و الاستفادة المثلى من هذه الزيارة بما يساهم في تطوير برامج المديرية العامة للسجون الإصلاحية المقدمة للنزلاء .

يأتي هذا البرنامج التعليمي ضمن خطة المديرية العامة للسجون التي تهدف الى نقل المعرفة من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال ادارة السجون واصلاح السجين

و التي وجه بها مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري لصقل خبرات القيادات الأمنية في السجون، والارتقاء بكفاءة وفاعلية الاداء الأمني.

ونفذت وزارة العدل البلجيكية، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار سعي المديرية العامة للسجون لتوفير فرص تدريبية لمنسوبيها للاطلاع على التجارب العالمية في إدارة السجون والإصلاحيات. وقد تضمن البرنامج التدريبي والذي امتد لمدة أسبوعين العديد من المحاضرات العلمية والزيارات الميدانية للسجون البلجيكية وذلك للتعرّف على تجربة المملكة البلجيكية في إدارة السجون وتأهيل كوادرها وآليات إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للنزلاء بعد انتهاء محكومياتهم.

كما تضمن البرنامج زيارات لبعض المؤسسات العدلية التابعة للاتحاد الأوروبي اطلع من خلالها المشاركين على قواعد ومعايير العدالة الجنائية في دول الاتحاد الأوروبي والتطور الذي شهدته في العقود الأخيرة.

وقد التقى المشاركين ببعض مدراء السجون في مملكة بلجيكا تم خلالها تبادل الخبرات والتعريف بالتطوير الحديث الذي تشهده السجون والإصلاحيات بالمملكة العربية السعودية وبأهم مفاهيم ادارة السجون والبرامج الإصلاحية والممارسات المعتمدة والتي تهدف لتطوير قدرات القادة الامنيين في ادارة السجون وتنفيذ البرامج التأهيلية لإصلاح النزيل.