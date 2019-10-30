سجن لص سرق منزل نجم أمريكي لمدة 64 عامًا !

واشنطن(صدى):

حكمت محكمة أمريكية بالسجن 64 عامًا كحد أقصى و22 عامًا كحد أدنى على لص سرق منزل الموسيقي والممثل الأمريكي وين نيوتن في لاس فيغاس بالسجن لمدة أقصاها 64 عامًا، و22 عامًا كحد أدنى.

ويبلغ الشاب المتهم 22 عامًا وهو سارق متسلسل وبدأ السرقة وهو يبلغ 18 عامًا.

وقال أسطورة الموسيقى نيوتن في الجلسة للقاضي: سيكون من المستحيل بالنسبة لي توضيح ما حدث لمنزلنا وعائلتنا، وتلك الأشياء التي اعتقدنا بها قبل حدوث ذلك.

وأضاف: مازلت غاضبًا، وأدرك أنه يجب أن يكون هناك بعض التعاطف، ليس لدي أي شيء تجاه هذا المدعى عليه، لدي شفقة على والدته.