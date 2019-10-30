رجل يغتصب 14 طالبة في مدرسة ابتدائية مقابل الحلويات

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في المغرب القبض على رجل اغتصب 14 تلميذة تراوحت أعمارهن ما بنين 6 إلى 8 سنوات مقابل الحلويات أو دراهم قليلة.

واكتشفت معلمة الأمر عندما لاحظت في الصف الثالث الابتدائي عدم حضور إحدى التلميذات للفصل، رغم أنها تشاهدها أمام باب المدرسة دائمًا، وعليه قامت بإبلاغ الإدارة.

وأبلغت إدارة المدرسة والدة التلميذة، التي حضرت لتفاجأ بعدم حضور ابنتها لليوم الدراسي، رغم خروجها يوميًا إلى المدرسة.

واعترفت التلميذة بعد استجوابها من قبل إدارة المدرسة، فقالت إن شابًا يستدرجها قرب المدرسة ويرافقها إلى مكان خالٍ ويهتك عرضها، مؤكدة أنه يستخدمها أيضًا لاستدراج تلميذات أخريات في المرحلة الإعدادية.