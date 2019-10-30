افتتاح « سفاري الرياض » بضم 800 من الحيوانات الطيور النادرة

الرياض(صدى):

اعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ، عن بدأ فعالية “سفاري الرياض” بعد غد الجمعة الأول من نوفمبر ، حيث تعد أول منطقة سفاري مفتوحة في المملكة، وستجمع أكثر من 800 حيوان في مكان واحد.

ونشر آل الشيخ صوراً ومقطع فيديو تظهر جانباً من الأنشطة التي ستحتضنها الفعالية التي ستقام في “حديقة نوفا” على طريق مكة السريع.

وأوضح موسم الرياض أن منطقة السفاري ستضم مجموعة من الحيوانات النادرة من مختلف أنحاء العالم، بينها الفيل الآسيوي، واللايقر، والنمر الذهبي، وفرس النهر القزم، والأسد الإفريقي، إلى جانب حديقة مغلقة تضم أكثر من 250 نوعاً من الطيور النادرة.

كما تشتمل “رياض سفاري” التي تأتي ضمن فعاليات “موسم الرياض”، على مسطحات وألعاب مائية متنوعة، ومسرح مفتوح يقدم العديد من العروض المسرحية المشوقة.