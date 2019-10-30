بالفيديو.. ضابط مصاب يعود من الموت بعد اختفائه 4 أيام في اليمن

فهمي محمد(صدى):

تغلب ضابط سعودي، في على إصابة بليغة تعرَّض لها في إحدى الجبهات القتالية باليمن، حيث فاجأ رفاقه بالعودة حيًّا بعد 4 أيام من اختفائه في اليمن.

وفي التفاصيل، تعرض الملازم أول سعيد القرني في إحدى المعارك التي تشهدها جبهة منطقة الملاحيط التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة اليمنية، وافتقده زملاؤه لأربعة أيام دون معرفة مصيره.

ومن جهته، كشف سليمان الدوسري، إعلامي متخصص بالشؤون الحربية، عن تفاصيل مثيرة واجهها الضابط الشاب، قائلا:” الضابط ربط مكان النزيف وإيقافه، رافضًا تسليم نفسه للعدو، ولم يكن معه إلا القليل من الماء والأكل، وبجانبه سلاحه حتى التقى بالقوات السعودية وتم إخلاؤه ببطولة”.

وعرض الدوسري مقطع فيديو للضابط القرني بين رفاقه خلال عملية نقله من ساحة المعركة لإسعافه من الإصابة التي تعرَّض لها، حيث وصف ما جرى مع الملازم أول القرني بـ ”المعجزة من الله“.