خمسيني يغتصب ابنة صديقته لمدة 4 أعوام

القدس(صدى):

في واقعة ليست غريبة عليه، اعتدى شخص إسرائيلي في الخمسين من عمره على ابنة صديقته القاصر جنسيًا، إذ اغتصبها على مدار 4 سنوات.

قضت المحكمة المركزية في القدس، بالسجن 15 عامًا على الإسرائيلي الذي اغتصب ابنة صديقته القاصر والاعتداء عليها جنسيًا على مدار 4 سنوات.

وحكمت المحكمة بفرض غرامة وتعويضات للمجني عليها، على أن يدفع الجاني، 250 ألف شيكل أي ما يعادل 71000 دولار، إذ كان على علاقة بوالدة الضحية بين العامين 2013-2018 وفي مرحلة معينة انتقل للعيش معهم.

وبدأت الاعتداءات الجنسية على القاصر عندما بلغت 14 عامًا، واستمرت حتى دخلت في عامها الـ18، إذ اغتصبها عدة مرات في الشهر على مدار عامين، واستمر عامين آخرين بشكل متقطع.