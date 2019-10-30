سرقة 3 ملايين ريال سعودي باستخدام الفلفل الأحمر

ابو ظبي(صدى):

أقدم خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية ، على سرقة موظف بطريقة غريبة من نوعها ، حيث فاجئوه خلال سيره في طريق عام بدبي ، وقاموا بإلقاء مسحوق الفلفل الأحمر على وجهه، قبل سرقة حقيبة بها ثلاثة ملايين ريال سعودي والفرار.

وتلقت شرطة دٌبي بلاغاً من أحد الموظفين ، يؤكد تعرضه للسرقة من قًبل خمس أشخاص ، حيث قاموا بإلقاء مسحوق الفلف الأحمر على وجهه أثناء ذهابه لاستقلال سيارته بالطريق العام ، وسرقوا حقيبته وفروا هاربين .

وبالتحريات نجحت الشرطة في القبض على ثلاثة من المتهمين وجاري البحث عن الآخرين لتقديمهم للمحاكمة .