فريق مركز الملك سلمان للإغاثة ينتهي من الاستعدادات اللوجستية لمخيم الازرق

سعيد العجل(صدى):

انهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال الكوادر العاملة في فرع الاردن الاستعدادات اللوجستية لتوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلبة من ابناء اللاجئين السوريين في مخيم الازرق ، حيث سيبلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من التوزيعات اكثر من 8 الاف .

واوضح الدكتور بدر السمحان ان فريق مركز الملك سلمان للاغاثة استكمل كافة الاجراءات بشأن جمع البيانات وفرزها وتنظيمها بالاضافة الى عمل خطة منظمة للوصول لكافة المدارس المستهدفة ووضع الخطة الزمنية لاستكمال هذا المشروع ذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم الاردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) .

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اطلق مؤخراً مشروع توزيع الحقائب المدرسية والادوات القرطاسية ليشمل اكثر من 30 الف طالباً وطالبة موزعين داخل وخارج مخيمات اللجوء في الاردن وذلك سعياً لتوفير الرعاية لابناء الاشقاء السوريين والتي ستنعكس ايجاباً على المجتمع بأسرة، وتعد سبباً رئيساً في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي لهم .