طرق آمنة لإزالة شعر الأنف.. أبرزها  التشذيب بالمقص

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يساعد شعر الأنف في تصفية البكتيريا والجراثيم أو الغزاة المحاولة الوصول للجسم، لأنه يتحرك ببطء للدفع وبالتالي يمنع الأوساخ من الوصول إلى ممر التنفس أو إلى مجرى الدم، ولذلك فإن لم يكن لديك شعر أنف، فقد تصاب بالعدوى أو ما هو أسوأ، فإزالة كل شعر الأنف سيجعل تجويف الأنف والجيوب الأنفية.

وحث الأطباء على عدم التخلص التام من شعر الأنف، مشيرين إلي عدة طرق لتقليل ظهور شعر الأنف دون تعريض الصحة للخطر.

ونستعرض بعض الطرق الآمنة لتقليل شعر الأنف ومنها أولا.. التشذيب بالمقص: مقص التشذيب مصمم بزاوية لقص هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى استخدام مرآة مكبرة، للتأكد من أنك في منطقة مضاءة جيداً، وقم بتنظيف الأنف والمقص قبل أن تبدأ.

ثانيا.. التشذيب بالماكينة:يعتبر التشذيب الكهربائي وسيلة آمنة وسهلة لإزالة شعر الأنف، وستوفر لك هذه الطريقة السريعة وغير المؤلمة وقتك مقارنةً بالقص، وبعضها مصممة مع وضع النساء في الاعتبار، حيث تعمل بعضها بنفس تقنية المقص، وبعضها الآخر يستخدم شفرة داخلية دوارة تعمل على قص الشعر دون سحبه.

ثالثا.. الإزالة بالليزر:إزالة الشعر بالليزر قد تكون أفضل رهان، لكن تأكد من الذهاب إلى متخصص للحصول على تجربة آمنة وفعالة، حيث يجب التعامل مع حواف شعر الأنف فقط، وبأقل قدر من الألم، ولكن عليك تذكر أنه في حين أن إزالة الشعر بالليزر حل فعال يدوم طويلا.