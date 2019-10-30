20 ألف ريال غرامة مالية على شركة الكابلات السعودية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية على شركة الكابلات السعودية؛ لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم فرض غرامة مالية قدرها 20.000 ريال، على شركة الكابلات السعودية؛ لمخالفتها الفقرة 5 من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأضافت أن الشركة لم تُفصح للجمهور فورًا ومن دون تأخير عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 2019/07/25م المتضمن تعيين المهندس/ عبدالهادي أبو الخير، رئيسًا تنفيذيًا للشركة، إذ لم تفصح عن ذلك إلا بتاريخ 2019/07/29م.