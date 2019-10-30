الإسكندرية والبصرة مهددتان بالاختفاء بسبب ارتفاع منسوب المياه

وكالات(صدى):

أفاد بحث علمي جديد، أن مزيدًا من المدن الساحلية حول العالم ستكون في خطر حقيقي بحلول العام 2050 بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر؛ حيث أن أكثر من 150 مليون شخص مهددون.

وأوضح البحث أن مدنًا أكثر مما كان مقدرًا في السابق مهددة بالاختفاء، بينها مدينة الإسكندرية المصرية والبصرة العراقية؛ فيما تتوقع الخرائط المرفقة مع البحث غرق عدد أكبر من المدن، سواء في آسيا أو أفريقيا أو الأمريكتين، جراء ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر.

ومن أكثر المدن تضررًا، فيتنام؛ كما إن أكثر من 20 مليون نسمة، أي ربع السكان تقريبًا، يعيشون الآن في مناطق ستكون تحت مستوى مياه البحر بحلول العام 2050، كما ستختفي مدينة هو تشي مينه، المركز الاقتصادي بالبلاد، وفي تايلاند، يعيش أكثر من 10% من السكان في مناطق ستكون أسفل خط المد العالي، مع توقعات باختفاء المركز التجاري الأهم بالبلاد، بانكوك.

ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحر بابتلاع قلب ومركز مدينة شنغهاي، المحرك الاقتصادي الأهم في آسيا، والمدن الصغيرة المحيطة بها، وحذر البحث من احتمال اختفاء مدينة مومباي الهندية، وهي واحدة من أكبر المدن بالعالم.