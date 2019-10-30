الزكاة والدخل تطلق خدمة الإفصاح عن العقود للمنشآت إلكترونيا

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاق “خدمة الإفصاح عن العقود” للمنشآت، لتنضم بذلك إلى حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة للمكلفين عبر الموقع الإلكتروني هنا، وذلك حرصًا منها للمساهمة في التحول الرقمي في تعاملاتها وإجراءاتها مع المكلفين.

وأوضحت أنه يمكن للمكلف من خلال هذه الخدمة فقط إضافة وعرض العقود المبرمة مع المنشآت الأخرى إلكترونياً، من خلال حساب المكلف في البوابة الإلكترونية للهيئة، بهدف تسهيل كافة تعاملاته مع الهيئة وتنفيذ كافة الخدمات المقدمة للمكلفين.

وبينت أن “خدمة الإفصاح عن العقود” ستكون الوسيلة الوحيدة لرفع العقود المبرمة مع منشآت أخرى للهيئة ليتم الوصول لبيانات المكلف في التعاملات مع الهيئة بكل سرعة وسهولة ومن أي مكان وفي أي وقت.

كما دعت الهيئة الأشخاص المستفيدين من الخدمة إلى زيارة بوابتها الإلكترونية وذلك للاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخدمة الإفصاح عن العقود، والذي يشرح الخدمة بشكل تفصيلي ودقيق لإضافة وعرض العقود المبرمة مع منشآت تجارية أخرى.

مما يذكر أن الموقع الإلكتروني للهيئة يقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية بهدف تسهيل الأعمال وتحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمنشآت لتنفيذ كافة تعاملاتها الزكوية والضريبية مع الهيئة.