بعد مقتل البغدادي.. سيدة تروي مأساة ذبح زوجها وابنها على يد داعش

بغداد(صدى):

روت سيدة عراقية، تفاصيل قصتها مع تنظيم داعش الإرهابي بعد قتل أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم، على أيدي قوة أمريكية خاصة شمال سوريا قبل أيام؛ حيث ذبح زوجها حامد صالح أبو علاء وابنه صفاء، بسبب اتهامات لهم بالشهادة ضد أعضاء التنظيم.

وأدى ذلك إلى دفعها للهروب مع عائلتها إلى الأردن، بعدما هددها التنظيم بقتل باقي أفراد عائلتها أيضاً؛ مؤكدة إن قتل البغدادي لم يشفِ غليلها وتتمنى أن يتم التخلص من كل الدواعش في العراق، لتتمكن من العودة لوطنها وأهلها وإعادة بناء منزلها الذي هدمه التنظيم انتقاماً من أسرتها، بحسب حديثها لقناة ” العربية ” .

وعقب مقتل البغدادي، صرح خبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي؛ فيما أعلن مصدر أمني مقتل غزوان الراوي، وهو المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش في العملية ذاتها.