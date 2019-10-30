نجم كرة سلة تركي يتهم نائبة أمريكية بالعمل لصالح أردوغان 

أنقرة(صدى):

أوضح نجم كرة السلة التركي، إنيس كانتر، أن موقف النائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، إلهان عمر، من قرارات مجلس النواب ضد أنقرة، نابع من كونها تعمل لصالح الرئيس رجب أردوغان.

ولفت كانتر، عبر حسابه بموقع “تويتر”:”يا لها من خيبة أمل وخجل، إن الديمقراطية الوحيدة التي لم تدعم مشروع القانون الذي يهدف إلى وقف قتل الأبرياء هي إلهان عمر”.

وتابع كانتر:”يبدو وكأنها على قائمة الرواتب من قبل الديكتاتور أردوغان، ومن الواضح أنها تعمل لصالحه، وليس من أجل الشعب الأمريكي والديمقراطية”.

وكانت عمر امتنعت عن التصويت ضد مشروع الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأرمن، وعارضت العقوبات التي أقرها مجلس النواب بالأغلبية ضد تركيا، بسبب جرائم أنقرة ضد الأرمن.