خيركم توقع اتفاقية مع كلاسيرا لتطوير التعلم الذكي

نايف السالم(صدى):

ايماناً منها بالتقدم التقني ومواكبة خطى العالم نحو التحول الرقمي ، وقعت جمعية خيركم بجدة مع شركة كلاسيرا للتعلم الذكي ، مذكرة شراكة وذلك لتطوير أحدث تقنيات التعلّم الإلكتروني للقرآن الكريم وتقديم الحلول التقنية الذكية ، وزيادة فرص تعلم وتعليم كتاب الله وتعزيز العملية التعليمية.

الاتفاقية والتي وقعها رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي والرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا للتعلم الذكي المهندس محمد المدني ستعمل على إشراك الطالب ووالديه في متابعة أداءه بيسر وسهولة من خلال منصة التعليم الالكتروني التي سيتم تطويرها جزئيا بشكل خاص لصالح الجمعية ، كما ستسهم في رفع كفاءة معلمي ومعلمات خيركم بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في تعليم القرآن الكريم بإتقان.

وأبان رئيس خيركم أنه سيتم ربط هذا المشروع بنظام ( ERB) الذي تبنته الجمعية سابقاً مما سيحقق التكامل بين أنظمة الجمعيات وبياناتها المالية والإدارية والتعليمية ، مقدما شكره لشركة كلاسيرا إدارة ومنسوبين وسائلاص المولى أن يوفق الجميع لخدمة كتابه العزيز.

يذكر أن جمعية خيركم بهذه المبادرة تأتي في طليعة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم السباقة في مواكبة واستثمار أحدث التقنيات المعتمدة على الحوسبة السحابية وفق أفضل مستوى للخدمة وطبقاً لمعايير الجودة العالمية من حيث الأمان وسرية المعلومات وسرعة الوصول للمعلومة.