قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة جلوب سوكر

نواف السالم(صدى):

أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة «جلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري 2019، عن أسماء اللاعبين الـ7 المرشحين للجائزة.

وينافس على الجائزة كل من «النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي برناردو سيلفا»، بالإضافة إلى ثلاثي الريدز «فان دايك، ساديو ماني، وأليسون بيكر».

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز والإعلان عن الفائزة بجائزة أفضل لاعب لعام 2019، يوم 29 ديسمبر المقبل، في مدينة دبي.