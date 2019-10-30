عصير يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على البشرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد طريقة تحضير مشروب يمكنه مساعدة الجسم على حرق الدهون، وهو عصير التفاح بالكرفس والذي يتكون من أعواد كرفس، تفاحه خضراء، ثمرتين خيار، أوراق نعناع، شريحتين، جنزبيل، نصف كوب سبانخ، ثمرة ليمون.

ويتم تحضير المشروب بوضع جميع المكونات في الخلاط وتصفى وتشرب قبل الوجبه الرئيسيه بنصف ساعه؛ بينما تتمثل فوائد الكرفس في أنه يساعد على تحفيز عملية الهضم وضبط إفراز العصارة الهضمية والإنزيمات.

ويساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة لاحتوائه على الألياف، كما يساعد على توازن محتوى الماء بالجسم؛ فيما فوائد النعناع: يعمل على الاسترخاء وتهدأة الأعصاب، ويحد من حدوث الإمساك، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة

أما فوائد الزنجبيل: يقي من التهابات المفاصل الناتجة عن الروماتويد، يعتبر مولد جيد للطاقة، يساعد على الحد من مرض السرطان؛ بينما فوائد السبانخ: تحتوي على مادة الكلوروفيل، التي تمنع التأثيرات المسببة للسرطان، تساعد على منع الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائها على الألياف والماء.

وتمنع تساقط الشعر وتعمل على نضارة البشرة لاحتوائها على فيتامين أ؛ بينما فوائد الليمون: يساعد على انقاص الوزن، يعمل على ضبط ضغط الدم، يحتوي على فيتامين سي المفيد للجسم.