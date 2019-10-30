فتاة تنزع جنينًا من رحم شقيقتها قبل قتلها

برازيليا(صدى):

تجردت فتاة برازيلية من الرحمة ، وأقدمت على ضرب شقيقتها الحامل حتى الموت ثم انتزعت جنينها من رحمها وأعطته لأحد خاطفي الأطفال.

وروت الشرطة البرازيلية تفاصيل الواقعة ، بأن الضحية فابيانا سانتانا، البالغة من العمر 23 عامًا، والحامل في شهرها الثامن قد تعرضت للضرب بعصا معدنية من قِبل شقيقتها الصغرى التي تبلغ من العمر 13 عامًا حتى فارقت الحياه.

ولم تكتف المتهمة بذلك بل قامت بإغراق نجل شقيقتها الذي يبلغ من العمر 7 سنوات ويُدعى جوستافو لأنه كان يدافع عن والدته، وبعد أن تأكدت من موت شقيقتها قامت بفتح بطنها ونزع جنينها من الرحم بمساعدة صبي يبلغ من العمر 15 عامًا وهو ابن سيدة تُدعى كاتيا رابيلو 35 عامًا المتهمة الآن بتدبير هذا الهجوم الوحشي للحصول على الطفل لنفسها ، وتم القبض على جميع المتهمين .

وعثرت الشرطة على الجنين الذي انتزعته المراهقة التي تبلغ من العمر 13 عامًا من شقيقتها وهو على قيد الحياه في منزل عائلة الصبي الآخر المشارك في الجريمة في ”بورتو فيلهو“، شمال البرازيل.