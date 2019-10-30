إحباط محاولات تهريب ما يقارب طنا ونصف من الحشيش المخدر في المناطق الجنوبية

الرياض(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر صفر من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1350) ألف وثلاث مئة وخمسين كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (58) ثمانية وخمسون شخصاً، بينهم (36) ستة وثلاثون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (14) أربعة عشر متهماً من الجنسية اليمنية، و(7) سبعة متهمين من الجنسية الصومالية، و منهم واحد من الجنسية السعودية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن المقدم القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي ضبطت بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.