أم تعثر على ابنتها بعد عام من اختفائها على موقع إباحي

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، عثرت أم أمريكية على ابنتها المراهقة المفقودة لمدة عام تقريبًا، بأحد الامواقع الإباحية عبر الإنترنت .

وكشفت صحف أمريكية محلية تفاصيل الواقعة ، بأنه كان قد تم الإبلاغ عن اختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في أواخر فبراير الماضي، في ولاية فلوريدا الأمريكي، وبعد فترة وجيزة، تعقب المحققون لقطات أمنية تظهر الفتاة مع رجلين، أحدهما كريستوفر جونسون (30 عامًا)، الذي اعتقلته الشرطة مع الضحية أمس الثلاثاء بعد إجراء عملية مراقبة خارج مبنى شقته.

وكانت اتصلت والدة الفتاة بالشرطة بعد العثور على ما يقرب من 60 مقطع فيديو لابنتها على مجموعة متنوعة من المواقع الإباحية، وكانت مقاطع الفيديو ذات طبيعة جنسية، وفقًا للشرطة.

وأثناء استجوابها، قالت الفتاة إن غالبية مقاطع الفيديو تم تصويرها في شقته، وإنه خلال الأشهر السبعة الماضية، قام جونسون بمواقعتها، ونقلها لاحقًا إلى عيادة لإجراء عملية إجهاض.