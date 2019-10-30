تأخير تنفيذ حكم قضائي قطعي ضد بلدية صبيا.. و«نزاهة» تتدخل

نايف السالم(صدى):

فتحت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” التحقيق في واقعة تأخير تنفيذ حكم قضائي قطعي لصالح أحد المواطنين وتعويضه، ضد بلدية صبيا بجازان.

وتفصيلا، امتنعت بلدية صبيا عن تنفيذ الحكم بتعويض المواطن عن أرض بقرية أم سعد اقتطعت أجزاء كبيرة منها لصالح سد خرساني، وحرمته من الانتفاع بها قبل 11 عاما، بحجة أن التعويض لا يتم عن الأراضي التي تقتطع لحماية التنمية.

وأثبت ديوان المظالم أن الأرض لا تخضع لهذا المبرر، حيث أن المحكمة الإدارية بجازان قضت بشكل قطعي بإلغاء قرار امتناع البلدية عن تعويضه، وإلزامها بدفع أجرة المثل.