نائب أمير الرياض يجتمع بأعضاء الاتحاد السعودي للأمن السيبراني و البرمجة و الدرونز

سعيد العجل(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني و البرمجة و الدرونز و عدد من فريق الاتحاد.

واطلع سموه على عرض حول البرامج والمبادرات العملية والتدريبية التي يقدمها الاتحاد ومساهماته في جمع الكفاءات الوطنية والمشاركة المجتمعية.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ فيصل بن سعود الخميسي نبذة عن إنجازات الاتحاد محلياً ودولياً وما حققه من أرقام قياسية في عدد من المجالات البرمجية والتقنية والشرائح المستهدفة وسبل تعزيز التواصل بين المهتمين والمحترفين وتطوير قدراتهم والاستفادة من مهاراتهم.

وأشار الخميسي إلى “منصة مكافآت الثغرات” الخاصة بالاتحاد والكوادر الوطنية القائمة عليها في مجال الأمن السيبراني وأهدافها في اكتشاف الثغرات البرمجية وتأمين الأنظمة الرقمية.

كما شهد سمو نائب أمير الرياض توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مجال الأمن السيبراني وقعها من جانب إمارة الرياض مدير عام تقنية المعلومات بالإمارة المهندس محمد بن محمد الرويغ، ومن جانب الاتحاد المشرف العام على الأمن السيبراني بالاتحاد المهندس محمد بن صالح الشمراني، حيث تضمنت الاتفاقية تعاوناً في مجال الأمن السيبراني والحماية عبر تقديم المساندة الفنية.

حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس متعب القني، وفريق تقنية المعلومات بالإمارة وجانب من فريق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.