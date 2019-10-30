واشنطن تكافئ عميلها في حاشية البغدادي بهذا المبلغ الضخم

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن القوات الأمريكية عثرت على موقع اختباء زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي ، بفضل معلومات من أحد عناصر “داعش”، الذي كان يرافق البغدادي خلال تنقلاته في سوريا وحتى شارك في الإشراف على بناء منزله.

وأكدت المصادر ، أن المعلومات المفصلة التي توفرت لدى المتعاون حول موقع وجود البغدادي ومخطط المبنى الذي اختبأ فيه، يشيروا إلى أن هذه المعطيات لعبت دورا حيويا في الغارة التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في إدلب لتصفية زعيم “داعش”.

وذكروا أن المتعاون تواجد في الموقع خلال عملية اقتحام مجمع البغدادي وتم نقله من سوريا بعد مرور يومين مع عائلته، مبينين أنه من المتوقع أن يحصل من السلطات الأمريكية على مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل المساعدة في تصفية البغدادي أو على جزء من هذا المبلغ.

وقال أحد المسؤولين في تصريحات إعلامية ، إن المتعاون عربي سني قرر الانشقاق عن “داعش” والعمل ضده بعد مقتل أحد أقربائه على يد عناصر التنظيم.