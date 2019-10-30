مختبر مستشفى الملك سلمان يحصل على المركز الثاني في إختبار الكفاءة

محمد السعران(صدى):

حصول مختبر مستشفى الملك سلمان على المركز الثاني في إختبار الكفاءة على مستوى مختبرات وزارة الصحة المشاركة في برامج الجودة النوعية الخارجية .

حيث تم تكريم المختبر في ملتقى الجودة اليوم الإربعاء 30 اكتوبر بحضور سعادة وكيل الوزارة المساعد لشئون المختبرات وبنوك الدم عبدالله بن عبدالرحمن الخشان وكذلك مدير عام الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم علي بن إبراهيم الشريف لتكريم المختبرات المتميزة .

حيث حصل المختبر على نتائج متميزة في 9 تخصصات لإقسام المختبر وبنك الدم المختلفة من 1يناير الى 31 ديسمبر 2018