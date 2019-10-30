أمير الرياض يستقبل الحائز على الميدالية الذهبية بالمسابقة الدولية لأجود عسل

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم فايز بن محمد القثامي الحائز على الميدالية الذهبية بالمسابقة الدولية لأجود عسل في العالم في مؤتمر ( ابيمونديا ) لأكبر تجمع للنحالين في العالم، التي أقيمت هذا العام في كندا بمشاركة 180 دولة وأكثر من 1000 متنافس .

وأعرب سموه عن تهنئته الخالصة بهذا الإنجاز متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح .

وقدم القثامي شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والتشجيع المتواصل لأبناء الوطن .