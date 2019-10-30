بالفيديو.. حكمة ترفع البطاقة الصفراء في وجه كاكا من أجل سيلفي

ماجد محمد(صدى):

أوقفت حكمة المباراة التي شارك فيها أساطير منتخب البرازيل لكرة القدم أمام المنتخب الاسرائيلي، اللعب وأشهرت البطاقة الصفراء بدون سبب في وجه اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا لتخرج هاتفها وتلتقط معه صورة سيلفي.

وفوجئ كاكا خلال مباراة ودية لقدامى منتخب البرازيل في مدينة حيفا، أثناء ركضه بالكرة، بحكمة اللقاء توقف سيره من دون سبب، لتشهر بطاقة صفراء في وجه النجم السابق لميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

وبرر موقف الحكمة، حيث أخرجت هاتفها من جيبها لتلقط صورة تذكارية مع اللاعب الوسيم، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2007.