حمدالله يكشف عن مفاجأة بشأن وجهته قبل انضمامه للنصر 

نواف السالم(صدى):

قال أحد النقاد الرياضيين إن المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لنادي الهلال قبل الانتقال لأصفر العاصمة.

ومن جهته، أوضح الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري: الهلال كان قد اتفق مع حمدالله على كل شيء واللاعب كان قريبًا من ارتداء القميص الهلالي ولكن سامي الجابر، رئيس الهلال وقتها، الله يهديه رفض اللاعب، بحجة أنه أراد ضم مهاجم غير عربي للأزرق.

ولفت السماري: سامي الجابر فضّل التعاقد مع الفرنسي بافتيمبي غوميز بدلًا من ضم حمدالله.

وكان حمدالله انضم إلى نادي النصر في صيف عام 2018 قادمًا من نادي الريان القطري.