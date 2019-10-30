العثور على «أم 44» في حقيبة طالب بمكة.. وزميله ينقذه من لدغتها السامة

نايف السالم(صدى):

قام أحد الطلاب بإنقاذ زميله من التعرُّض للدغة سامّة من حشرة “أم أربعة وأربعين” بعدما شاهدها داخل حقيبته بمدرسة شرق مكة.

وفي التفاصيل، استغاث طالب بالمرشد الطلاب أثناء مروره بالقرب من أحد الفصول خلال رجوع الطلاب من الفسحة، حيث شاهد ثعباناً داخل حقيبة أحد الطلاب؛ فهرع المرشد الطلابي على الفور بفتح الشنطة بحذر وطمأن الطلاب بعدم وجود ما يدعو إلى الخوف.

وحمل المرشد الطلابي الحقيبة وخرج بها إلى ساحات المدرسة مستعيناً بضوء الشمس وشاهد “أم أربعة وأربعين” تختبئ في زاوية حقيبة الطالب، وعقب إفراغ الحقيبة خرجت منها الحشرة و قتلها وإعادة الحقيبة للطالب دون إثارة الخوف في نفسه.