وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع يقوم بجولة تفقدية لمحطات تصريف مياه الأمطار

سعيد العجل(صدى):

قام وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا صباح اليوم الأربعاء الموافق 2/ 3/1441هـ بجولة تفقدية لعدد من محطات تصريف مياه الأمطار في محافظة الخبر والدمام ، وذلك من أجل الوقوف على جاهزية هذه المحطات والوقوف على تجربة تشغيل هذه المحطات من خلال غرفة التحكم والمراقبة بالمحطات، إضافة الى التأكد من نظافة هذه المحطات، والتي تأتي ضمن خطط أمانة المنطقة الشرقية واستعداداتها لمواسم الأمطار، رافقه في الجولة مدير عام التشغيل والصيانة المهندس خالد بن فهد المغلوث وفريق إدارة تصريف مياه الأمطار، والمقاول والاستشاري.

و شملت الجولة أربع محطات في الخبر وهي محطة الخبر الشمالية ومحطة الخبر المركزية وإسكان الخبر ومحطة الراكة، فيما شملت الجولة زيارة محطات الدمام محطتي الجنوبية ١ والجنوبية٢ ومحطة الغربية ١، واستمع “المهندس عصام الملا ” خلال الجولة لشرح حول جاهزية العمل في هذه المحطات لتصريف مياه الأمطار، ووقف على تجربة تشغيل مضخات التصريف وجاهزيتها لتصريف مياه الأمطار، ومدى القدرة الاستيعابية لها، واطلع على جاهزية غرف التحكم، والتي ضمن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، كما تفقد خلال الجولة على عدد من مشاريع تصريف مياه الأمطار التي تنفذها أمانة الأمانة حاليا، واطلع على سير العمل فيها ونسب الانجاز.

من جهة أخرى تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال الصيانة الدورية لمحطات تصريف مياه الأمطار ضمن خطتها الدورية استعداداً لموسم الأمطار، حيث قامت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة التعمير والمشاريع بأعمال الصيانة الدورية من خلال إدارة صيانة تصريف مياه الأمطار لمحطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام.

وشملت أعمال الصيانة التي تنفذها إدارة صيانة تصريف مياه الأمطار وبإشراف ومتابعة من قبل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وفي مقدمتها صيانة المضخات الحلزونية والغاطسة والرأسية لرفع قدرة المحطة، وكذلك الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية وصيانة ونظافة محابس عدم الرجوع في جميع المحطات ، إلى جانب صيانة وتنظيف المصافي الميكانيكية لتقوم بتصفية الشوائب من حوض تجميع مياه الأمطار بشكل ملائم، وصيانة اللوحات الكهربائية والتأكد من سلامة عناصر اللوحات والوصلات الكهربائية، وتنظيف الخطوط الداخلية والخارجية من المحطة.

كما قامت إدارة صيانة تصريف مياه الأمطار بعمل الصيانة اللازمة لمعدات الطوارئ المتنقلة والتي تم توزيعها في المناطق الحرجة استعداداً لموسم الأمطار للعام الجاري 1441هـ.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية (الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، إدارة صيانة تصريف مياه الأمطار) على تنفيذ برامج الصيانة الدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار وفق جدول زمني معد مسبقا طوال العام يشمل الصيانة من حيث حدوث كسور في الخطوط وأغطية المناهيل والمصائد وإصلاح الهبوطات حفاظاً على سلامة المواطنين ويتم تنظيف الخطوط من الرواسب والأوساخ.

كما يتم تنظيف غرف التفتيش و المصائد من الرواسب والأوساخ في حاضرة الدمام، إضافة الى صيانة ونظافة مخارج تصريف مياه الأمطار (المصبات).