«صدى» تتجول في معرض البخور والعطور الدولي الثاني

منصور حزام(صدى):

في ثاني أيام انطلاقة معرض البخور والعطور الدولي الثاني والذي يقام خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر إلى ١ نوفمبر المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويتضمن معرض البخور والعطور عرض منتجات منوعة للعود والعطور من عدة شركات عالمية مما يتيح للزوار عدة اختيارات من خلال مكان واحد وكذلك يتيح للعارضين فرص التواصل مع عملائهم من خلال التسويق لمنتجاتهم وكل جديد لديهم، ويتضمن المعرض كذلك فعاليات مصاحبة شيقة وممتعة مثل متحف نوادر البخور والعود وأكبر شجرة عود، وأيضاً مزاد يومي على أرقى أنواع العود والبخور، وكذلك سحب كل نصف ساعة على هدايا قيّمة للزوار.

عدسة “صدى” تجولت في معرض العود والعطور الدولي الثاني ونقلت لكم مقتطفات من المعرض.