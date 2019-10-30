النصر ينتظر 4 لاعبين في دوري الأولى 

طلال الغامدي(صدى):

منحت إدارة النصر مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا أربعة أسماء للاعبين يمثلون أندية الدرجة الأولى حاليا؛ من أجل استقطابهم في الفترة الشتوية المقبلة.

وكلف فيتوريا أحد مساعديه إلى جانب أحد المدربين الوطنيين الذي تثق الإدارة في رؤيته الفنية بمتابعة اللاعبين وإصدار الحكم النهائي قبل الدخول في مفاوضات مع إدارة الأندية من أجل استقطابهم، كما يفكر فيتوريا في حلول إضافية بمركز الظهير الأيمن في ظل وجود سلطان الغنام وحيدا في هذا المركز.

ودعا المدرب البرتغالي روي فيتوريا لاعبي فريقه لعدم الركون لنتيجة مواجهة الديربي أمام الهلال، كما طالب اللاعبين قبل انطلاقة الحصة التدريبية أمس بضرورة الحذر من خصمهم القادم فريق أبها بعد أن أطاح بالاتحاد بين أنصاره في جدة.