الإطاحة بمنتحل صفة مفتش عمل في تبوك

محمود البلوي(صدى):

نجح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك، بالتعاون مع شرطة المنطقة، في الإطاحة بمتهم ينتحل صفة مفتش مكتب عمل، بعدما ورد بلاغًا من أحد المحال التجارية لفرع العمل بالمنطقة عن الاشتباه بالشخص.

وكان المنتحل يقوم بالمرور على المحال التجارية بغرض الحصول على أموال منها، بحجة أنه موظف بفرع وزارة العمل بالمنطقة؛ ما دفع فرع الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية وأعدوا كميناً للإطاحة به.

وفي الوقت الذي حاول فيه الفرار من الموقع ارتبك واصطدم بسيارة أخرى، وتمّ القبض عليه ولم يكن هناك أيّ إصابات وتمّت إحالة القضية إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.