التوصل إلى «جنة عدن» التي أقامها الإنسان قبل 200 ألف عام

كانبرا(صدى):

توصل علماء معهد غارفان للبحوث الطبية في أستراليا، إلى استنتاج يفيد بأن الإنسان المعاصر ظهر أولا في جنوب إفريقيا، وبعد 70 ألف سنة راح ينتشر في عموم القارة؛ حيث أن السلالات البشرية Homo sapiens sapien، التي ينسب إليها الإنسان المعاصر ظهرت في إفريقيا قبل نحو 200 ألف سنة.

وحلل العلماء جينومات الميتوكوندريا ” جزيئات الحمض النووي القصيرة في العضيات الخلوية – الميتوكوندريا ” لسكان العديد من البلدان الواقعة في جنوب إفريقيا وعلى ضوء النتائج التي حصلوا عليها وضعوا (فهرس) لمجموعة هابلوغروب L0، التي تعتبر أقدم نسخة للإنسان المعاصر.

واكتشف الباحثون 198 mitogenomes جديدة ونادرة، أضافوها إلى قاعدة البيانات العامة لخط L0 ، ورسموا شجرة التطور لأقدم أنواع الإنسان المعاصر، كما أن قبل 200 ألف سنة ظهر خط الأمومة للإنسان العاقل Homo sapiens جنوب حوض نهر زامبيزي في المنطقة الممتدة من شمال بوتسوانا إلى ناميبيا في الغرب وزيمبابوي في الشرق.