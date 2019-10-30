التوصل إلى «جنة عدن» التي أقامها الإنسان قبل 200 ألف عام
توصل علماء معهد غارفان للبحوث الطبية في أستراليا، إلى استنتاج يفيد بأن الإنسان المعاصر ظهر أولا في جنوب إفريقيا، وبعد 70 ألف سنة راح ينتشر في عموم القارة؛ حيث أن السلالات البشرية Homo sapiens sapien، التي ينسب إليها الإنسان المعاصر ظهرت في إفريقيا قبل نحو 200 ألف سنة.
وحلل العلماء جينومات الميتوكوندريا ” جزيئات الحمض النووي القصيرة في العضيات الخلوية – الميتوكوندريا ” لسكان العديد من البلدان الواقعة في جنوب إفريقيا وعلى ضوء النتائج التي حصلوا عليها وضعوا (فهرس) لمجموعة هابلوغروب L0، التي تعتبر أقدم نسخة للإنسان المعاصر.
واكتشف الباحثون 198 mitogenomes جديدة ونادرة، أضافوها إلى قاعدة البيانات العامة لخط L0 ، ورسموا شجرة التطور لأقدم أنواع الإنسان المعاصر، كما أن قبل 200 ألف سنة ظهر خط الأمومة للإنسان العاقل Homo sapiens جنوب حوض نهر زامبيزي في المنطقة الممتدة من شمال بوتسوانا إلى ناميبيا في الغرب وزيمبابوي في الشرق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85881 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفرنا بكم ومعلوماتكم ،،
،،، وآمنا باالله وشريعته وتعاليم رسوله الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم ..
سواليف[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 34 دقيقة
الأخ ابو محمد
في كل خبر اجد لك تعليق عدد التعليقات 85877
لاتعلق لمجرد التعليق لزيادة العدد
اجعل ماتكتب شفيع لك يوم القيامة
نصيحة اخ محب ولاعلاقة لها بالخبر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85881 ] نشر منذ 18 دقيقة
جزاك الله خير يااخ سواليف ..
,, هل في تعليقي شي يخالف الشريعه والآداب ، او خدش للحياء …؟؟
.. اما تعليقاتي وتعدادها ، فهذي في صحيفة فاتحة صفحاتها للتعليق وإبداء الرأي للجميع ..
,, ما كتبتها على جبهتك ولا على جبهة اي احد ، لتتضايق او يتضايق من تعدادها ..
,, لا اعلم ماالسر من تضايقك هذا ، الغير مبرر ….!!؟
(( رُبَّ كلمة قالت لصاحبها دعني ))