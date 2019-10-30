حساب المواطن يعيد التذكير بطرق تسجيل المتزوجة والمقصود بعائلة فاقد الأهلية

علي القحطاني(صدى):

أعاد حساب المواطن التذكير ، في رده على استفسار إحدى المواطنات ، بأنه يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب).

وأوضح حساب المواطن، أنه يتم إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ولفت حساب المواطن في سياق آخر إلى أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي، وفي حال كان عائل الأسرة فاقد الأهلية لابد من إرفاق المستندات المطلوبة (صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند يوضح الحالة المرضية).

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار آخر، إنه بالإمكان التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل من خلال الرابط التالي اضغط هنا