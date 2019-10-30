أمين الشرقية يستقبل وفد وكالة شؤون البلديات بوزارة الاشغال البحرينية

بدر الحارثي(صدى):

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وفد من منسوبي وكالة شؤون البلديات بوزارة الأشغال لمملكة البحرين صباح اليوم الأربعاء 2/3/1441هـ، في قاعة الاجتماعات بالأمانة،

للاطلاع على تجربة أمانة المنطقة الشرقية في مجال التشجير والتجميل وتبادل الخبرات في الهندسة الزراعية، وذلك بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ومدير إدارة التنمية الحضرية بوكالة شؤون البلديات بوزارة الاشغال البحرينية رواية خليفة المناعي، ومدير الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة المهندس يوسف بن عبدالله المقهوي، والوفد المرافق لوكالة شؤون البلديات بوزارة الاشغال البحرينية .

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالوفد، كما نوه بالتجارب ما بين البلدين وتبادل الخبرات والآراء والأفكار وتمنى المزيد من التواصل فيما يخدم العمل البلدي، منوها بالجهود التي تبذلها الدولة والميزانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة من أجل تقديم المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين والمقيمين وخاصة فيما يتعلق بالخدمات البلدية، كما تحدث معاليه عن دعم ومتابعة وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

بدوره أشار وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل ، أن هذه اللقاءات تساهم في تبادل الخبرات في مجال التشجير، وتقديم أفضل الممارسات التي تم تجربتها فيما بين الأطراف.

وقدم مدير الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة المهندس يوسف بن عبدالله المقهوي عرضاً عن أبرز مشاريع الأمانة لزيادة الرقعة الخضراء والتي نفذتها الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات بالأمانة، من خلال حملة شرقية خضراء #نزرعهالننعمبها، وتضمن العرض أبرز المشاريع حول تشجير الميادين والتقاطعات الرئيسية بأكثر من ٤٠٠ ألف شجرة في مدن حاضرة الدمام، بالإضافة إلى مشروع إنشاء حدائق وممرات وساحات بلدية تحت الإنشاء، وألعاب الدمج لذوي الإعاقة مع الأسوياء في بعض حدائق ومنتزهات المنطقة الشرقية، وكذلك مصنع تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية.

بعدها قام الوفد بالاطلاع على مركز البلاغات 940 والخاص باستقبال البلاغات ومعالجتها، واستمع الوفد الى شرح مفصل عن آلية استقبال البلاغات، كما قام الوفد بجولة على مشتل الأمانة المركزي واطلع على الآلية التي تتبعها الأمانة في استزراع الاشجار ومراحلها، عقب ذلك قام الوفد بجولة على مرافق الواجهة البحرية بالدمام، واستمع الى شرح مفصل عن كافة محتوياتها، وكذلك المشاريع المنفذة فيها، وخاصة التشجير.

