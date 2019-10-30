الإطاحة بوافد عربي يعد من أكبر مروجي المخدرات .. فيديو

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض ، من القبض على وافد عربي، يعد من أكبر مروجي المخدرات والمواد المسكرة والمحظورة، بعد أن داهمت منزله وألقت القبض عليه، وعثرت بداخله على كميات متنوعة من المخدرات والممنوعات.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عثور الجهات الأمنية على كميات من الحشيش المخدر المعدة للبيع، وعبوات من مادة الشبو المخدرة، بجانب عدد كبير من قوارير الخمر وأموال ضخمة.

والعثور أيضاً على طلقات نارية فارغة مبعثرة داخل المنزل، ما يشير إلى وجود سِلاح، بالإضافة لضبط مبالغ مالية كبيرة.

