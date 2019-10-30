تطورات جديدة في قضية قتل مواطن سعودي لشقيقه وصديقه الكويتي بكلاشينكوف 

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكما بالحبس المؤبد بحق مواطن سعودي قتل شقيقه وصديقه الكويتي في منطقة أم الهيمان، رميًا بالرصاص من سلاح ”كلاشينكوف“، بعد أن نصب كمينًا لهما في ديوانية.

وتفصيلا، اشتعل الخلاف بين المواطن و شقيقه في الديوانية، وهو تحت تأثير المواد المخدرة، ما دفعه إلى إطلاق النار عليه من سلاح ”كلاشينكوف“ عدة مرات ما أسفر عن مقتله وصديقه.

وفر القاتل خارج الكويت إلى المملكة، لكن صدفة أوقعت به، حيث رفض رجال منفذ النويصيب مغادرته، لصدور منع سفر بحقه كونه مدينًا، فتوجهوا به إلى مركز الشرطة، وهناك اعترف بارتكابه الجريمة.