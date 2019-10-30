جروس يجري تغييرات في تشكيلة الأهلي قبل الديربي

نواف السالم(صدى):

أجرى مدرب الأهلي كريستيان جروس، تغييرات على تشكيلته الأساسية التي تستعد لخوض مواجهة الديربي أمام الاتحاد، غدًا الخميس، في قمة الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستقر جروس على إجراء التغييرات عقب فشل التشكيلة الأساسية في كسب اللقاء الأخير أمام الحزم دوريا، على الرغم من أن المنافس خاض الشوط الثاني كاملا بـ10 لاعبين.

وكان جروس قد فرض السرية التامة على تحضيراته الأخيرة للديربي، حيث أغلق التدريبات ومنع دخول أي شخص خارج منظومة الفريق الكروي الأول إلى ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل.