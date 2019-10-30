31 وظيفة إدارية شاغرة بجامعة شقراء

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة شقراء للخريجين والخريجات باب التقديم على ٣١ وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الخامسة حتى التاسعة .

وأتاحت الجامعة الوظائف لخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها ، وخريجي درجة البكالوريوس وخريجو درجة الماجستير ، (حسب ما تَضَمّنه دليل تصنيف الوظائف) عبر جدارة لكل منهم .

ومن المقرر أن يكون من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية بالرابط التالي : هنا

كما سيتاح التقديم على مدار 24 ساعة ، خلال الفترة من 6/3 / 1441 ، وحتى العاشرة مساء يوم يوم الخميس الموافق 10/ 3/ 1441هـ؛ وذلك عبر منظومة “جدارة .

وحول آلية التقديم ، فستكون من خلال الخطوات التالية :

1- دخول المتقدم على نظام التوظيف جدارة، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض يدرسه المختصون بوزارة الخدمة المدنية .

2- وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح .

3- يقوم المتقدم بتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، ثم يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب .

وأوضحت الجامعة أن وظائف المراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية . على أن تكون الأولوية للتخصصات غير التربوية ثم للتربوية، إضافة إلى توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة .

وأشارت أن الوظائف تتطلب إجراء مقابلات شخصية ، منبهة إلى ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها عبر بوابتها الإلكترونية .