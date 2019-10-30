أطباء يحذرون من دمج هذه الأطعمة مع بعضها .. ضارة للصحة

أميره خالد(صدى):

حذر علماء وأطباء مختصون ، من دمج بعض الأطعمة أو تناولها تباعًا ، لما تسببه من ضرر على الصحة، فالجسم لا يستطيع هضم تلك الوجبات المختلطة، ما يؤدي إلى تعفنها أو تخمرها داخل المعدة ، مؤكدين أن الدمج بين الطعام سريع الهضم وبطيء الهضم يتسبب في حدوث اضطرابات في المعدة.

وقال الأطباء ، هذا المزيج من الأطعمة مثل السبانخ والألبان يضر بمستويات الكالسيوم في الجسم، خاصة لمن يعانون من مشاكل نقص الكالسيوم، لأن الأطعمة مثل السبانخ والشيكولاتة والشاي تحتوي على ”أكسالات“، وهي مادة مغذية مرتبطة بعنصر الكالسيوم.

وتناول الوجبات التي تحتوى على ”الأكسالات“ مع منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يُحدث خللًا في التوازن الغذائي، ويقلل من امتصاص الكالسيوم في الجسم، فإذا كنت تحرص على زيادة معدلات الكالسيوم في جسمك تجنب الجمع بين الأطعمة الغنية بـ“الأكسالات“ والغنية بالكالسيوم.

كما يحتوي الجزر على الكاروتينات وهي مركبات موجودة في الخضروات ذات اللون الأحمر والبرتقالي والأخضر الداكن، مثل الجزر والطماطم والفلفل الأحمر والسبانخ والقرنبيط، ويجب أن يرتبط تناولها بالدهون حتى يحصل الجسم على فوائدها.

وعلى عكس الشائع، فإن شرب الماء أو العصير مع تناول الطعام له أضرار سُمية على جسم الإنسان، حيث يخفف أحماض المعدة ويقلل من فعاليتها في تحطيم البروتينات والكربوهيدرات والدهون لذلك يفضل تناول الماء أو العصير قبل 10 دقائق من الوجبة حتى تبتعد عن الإفراز المفرط لإنزيمات المعدة.