اندماج مرتقب بين عملاقتي صناعة السيارات ينقذ سوق الأسهم الأوروبية
حققت أسهم قطاع السيارات الأوروبية اليوم أعلى ارتفاع لها منذ 6 أشهر لتقلص خسائر سوق الأسهم الأوروبية التي واجهت خسائر فادحة في بداية التعاملات بسبب العلاقات الإقتصادية بين الولايات المتحدة والصين .
وارتفع المؤشر 1.2% بفعل التفاؤل الذي سيطر على سوق السيارات بعد محادثات إندماج بين شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ومنافستها الفرنسية بي .إس . إيه .
وأكد الخبراء أن الإندماج سيصنع شركة عملاقة ما زاد الإقبال على شراء الأسهم لترتفع لصدارة مؤشر ستوكس 600 .
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