اندماج مرتقب بين عملاقتي صناعة السيارات ينقذ سوق الأسهم الأوروبية

وكالات(صدى):

حققت أسهم قطاع السيارات الأوروبية اليوم أعلى ارتفاع لها منذ 6 أشهر لتقلص خسائر سوق الأسهم الأوروبية التي واجهت خسائر فادحة في بداية التعاملات بسبب العلاقات الإقتصادية بين الولايات المتحدة والصين .

وارتفع المؤشر 1.2% بفعل التفاؤل الذي سيطر على سوق السيارات بعد محادثات إندماج بين شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر ومنافستها الفرنسية بي .إس . إيه .

وأكد الخبراء أن الإندماج سيصنع شركة عملاقة ما زاد الإقبال على شراء الأسهم لترتفع لصدارة مؤشر ستوكس 600 .