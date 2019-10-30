طوارىء عسير ينفذ دورات تدريبية وكيفية التعامل مع المخاطر الكيميائية

محمد بن طحيطح(صدى):

قام مدير الشؤون الصحية ببيشة سعيد جابر القحطاني يرافقة المساعد العلاجي بصحة بيشة والمشرف العام علي مستشفي الملك عبدالله بزيارة فريق التدريب من إدارة الطوارئ والكوارث بصحة عسير والذي يقوم بتنفيذ دورات تدريبية وكيفية التعامل مع المخاطر الكيميائيه للممارسين الصحيين بصحة بيشة والتقي بالفريق .

وأبدي سعادتة بوجودهم في بيشة لتدريب زملاء لهم وتمني لهم التوفيق واستمع الجميع الي شرح مفصل عن طريقة نصب وتجهيز خيمة التطهير الكيمائي وكيفية التعامل مع الحالات عند الإصابات بمواد كيماوية او الكوارث لأسمح الله.

وتمت عملية تطبيق التدريب ميدانياً في مهبط الطائرات بمستشفي الملك عبدالله ببيشة .ونشير الي هذة الدورة التدريبية مدتها ثلاث أيام وتستهدف ٢٨٠ ممارس صحي تم توزيعهم علي مدي أيام الدورة والتي مقرر ان تنتهي غداً الخميس .

وتهدف هذه الدورةإلى رفع جاهزية الإستعداد للتعامل مع المخاطر الكيميائية والإشعاعية والبيوليجية لدى الممارس الصحي .