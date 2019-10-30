ديربي جدة الأبرز.. مواعيد الجولة التاسعة من الدوري

ماجد الأشرم(صدى):

تبدأ مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الخميس، بإقامة 3 مباريات، ستجمع الفيحاء مع الاتفاق، والفتح مع الهلال، بينما سيستضيف الأهلي فريق الاتحاد في ديربي مدينة جدة.

ويشهد ملعب المجمعة في مدينة المجمعة لقاء الفيحاء الثاني عشر برصيد 9 نقاط، مع الاتفاق العاشر برصيد 9 نقاط، فيما سيحل الهلال المتصدر بـ19 نقطة ضيفاً على الفتح الخامس عشر بأربع نقاط، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وفي السياق نفسه، يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ديربي جدة، بين الأهلي الرابع بـ14 نقطة والاتحاد الحادي عشر بـ9 نقاط؛ فيما تتواصل مباريات الجولة يوم الجمعة بمباراتين، حيث يلتقي الفيصلي السادس برصيد 14 نقطة، مع ضمك السادس عشر بأربع نقاط، في المجمعة بملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويحل الوحدة، ثالث الترتيب بـ15 نقطة، ضيفاً على الرائد، الثالث عشر برصيد 8 نقاط، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة؛ بينما تختتم لقاءات الجولة يوم السبت بثلاث مباريات، حيث يلعب العدالة، الرابع عشر بـ7 نقاط، مع الحزم، السابع بـ13 نقطة، بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

ويستضيف فريق التعاون التاسع بـ10 نقاط، نظيره الشباب، ثاني الترتيب بـ15 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بينما يستضيف النصر، الخامس بـ14 نقطة، في العاصمة الرياض، فريق أبها، الثامن بـ11 نقطة، بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.