«تويوتا» تطور سيارة جديدة تعمل على «روث الأبقار»

طوكيو(صدى):

كشفت شركة “تويوتا” اليابانية النقاب عن تقنية حديثة تعتمد على وقود جديد، حيث تطور سيارات تعتمد على مفهوم جديد للطاقة بعيد عن المفهوم الحالي ومصادر الطاقة الحالية، حيث تعمل على تصنيع سيارات تعمل على فضلات الأبقار.

وطرحت الشركة للمرة الأولى تصميم سيارتها من طراز “Mirai”، والذي من المفترض أن يعمل على خلايا وقود الهيدروجين الذي يتم تحويله من روث الماشية.

واتضح أن براز الماشية يمكن أن ينتج الهيدروجين الكافي لتشغيل هذا الطراز من السيارات، والذي تم إعادة تصنيعها منذ عام.