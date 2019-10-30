صدمة لأوراوا ريد قبل لقاء الهلال بنهائي آسيا

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي أوروا ريد تأكد غياب مهاجم الفريق “يوكي موتو” عن لقاء إياب الهلال في صدمة جديدة له بعد تأكد غياب حارسه الأساسي شوساكو بسبب تراكم البطاقات .

وتأتي مستجدات أوروا الصادمة قبل لقاء الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا المرتقب يوم السبت الموافق 9 نوفمبر بينما سيكون الإياب باليابان يوم 24 نوفمبر .

وكان الهلال قد تأهل للنهائي بعد الفوز أمام السد القطري بمجموع اللقائين 6-5 فيما تأهل أوراوا بعد الفوز على جوانزو إيفرجراند الصيني بنتيجة “3-0 ” .