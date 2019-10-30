صدمة لأوراوا ريد قبل لقاء الهلال بنهائي آسيا
أعلن نادي أوروا ريد تأكد غياب مهاجم الفريق “يوكي موتو” عن لقاء إياب الهلال في صدمة جديدة له بعد تأكد غياب حارسه الأساسي شوساكو بسبب تراكم البطاقات .
وتأتي مستجدات أوروا الصادمة قبل لقاء الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا المرتقب يوم السبت الموافق 9 نوفمبر بينما سيكون الإياب باليابان يوم 24 نوفمبر .
وكان الهلال قد تأهل للنهائي بعد الفوز أمام السد القطري بمجموع اللقائين 6-5 فيما تأهل أوراوا بعد الفوز على جوانزو إيفرجراند الصيني بنتيجة “3-0 ” .
zoolعالمي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 دقيقة
يا رجال لو يلعب بعمال منجم فاز على الزعيق المحلي من السد شقكم اربعه ومن العالمي شقكم اثنين وعلى حديقتكم قصدي ملعبكم وحتستمر العقده مدام فيه فرق من اليابان والصين وكوريا ردد يا ليل ما اطولك البليهي والفرج والبريك والمعيوف استغفر الله هذولي لعيبه تراهنون عليم رجيع انديه اقول لكم اسياء يبيلها مخ قبل المراكض وترفيع الاعلام لكم وانتو اغبياء تصدقون انكم افضل فريق في اسياء ولا وصلتو للعالميه مثل النصر والاتحاد (ارفعو الطواقي خل مخكم يتنفس )
ولد نجد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 9 دقائق
راح ينهزم من أوراوا مثل كل مره حتى أوراوا نفسه مل من هزائم الهلال ممكن إذا هالمره يشفق على فريق طوال تاريخه ماوصل للعالمية ولا راح يوصل حتى تكف بعض جماهيره وبعض لاعبيه الحاليين والسابقين عن العادة السيئةوالحقد المتغلغل في إجسادهم .