بالفيديو.. ظهور «قرد الشوقية» بمكة مجددا والأهالي يناشدون بإبعاده

مكة المكرمة(صدى):

تجدد ظهور القرد متنقل بحي الشوقية بمكة المكرمة أمس الثلاثاء والذي قد ظهر سابقاً على مدى الأشهر الماضية وتسبب في حالة من الذعر مؤخراً بإحدى مدارس البنات .

ووثق أحد المواطنين لحظة ظهور القرد بين العمائر السكنية ، مشيراً إلى أن محاولات السكان بطرد القرد باءت بالفشل وأنه يظهر ويختفي في مكان لآخر داخل الحي .

ويخشى البعض من أن يكون القرد من النوع العدائي مناشدين أمانة العاصمة المقدسة والجهات المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد القرد الذي أثار الخوف والفوضى بين السكان .