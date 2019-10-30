بالفيديو.. ظهور «قرد الشوقية» بمكة مجددا والأهالي يناشدون بإبعاده
تجدد ظهور القرد متنقل بحي الشوقية بمكة المكرمة أمس الثلاثاء والذي قد ظهر سابقاً على مدى الأشهر الماضية وتسبب في حالة من الذعر مؤخراً بإحدى مدارس البنات .
ووثق أحد المواطنين لحظة ظهور القرد بين العمائر السكنية ، مشيراً إلى أن محاولات السكان بطرد القرد باءت بالفشل وأنه يظهر ويختفي في مكان لآخر داخل الحي .
ويخشى البعض من أن يكون القرد من النوع العدائي مناشدين أمانة العاصمة المقدسة والجهات المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد القرد الذي أثار الخوف والفوضى بين السكان .
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