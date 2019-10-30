بلدية النماص تطلق مبادرة ‏«نماصنا أجمل.. وبالنظافة يكمل»

محمد بن طحيطح(صدى):

مبادرة تطلقها بلدية محافظة النماص ولمده خمسة أيام كأول مبادرة من نوعها في منطقة عسير برعاية سعادة محافظ النماص وبحضور سعادة أمين منطقة عسير حيث أوضح سعادة رئيس بلدية النماص المهندس سلمان الفيفي بأن هذه المبادرة انطلقت بناءً على الحاجة الماسة للقيام بحملة عاجلة لتنظيف أحياء و ضواحي محافظة النماص والمتنزهات وفق رؤية 2030 والتي تهدف في المقام الأول إلى إزالة التشوهات البصرية المتمثلة في النفايات و أكوام مخلّفات البناء والمخلّفات على الشريط السياحي بشكل كامل وفي بعض الاماكن الوعرة المطلة على الغابات‏.

وقد تم الرفع بهذه المبادرة لسعادة أمين منطقة عسير لأخذ الموافقة وقد وجه سعادته مشكوراً عدد من البلديات المجاورة للمشاركة والدعم في هذه المبادرة كما تشارك الجهات الحكومية في المحافظة وبمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية .

وقد حدد موعد انطلاق الحملة بإذن الله صباح الأحد الموافق٦ /١٤٤١/٣هـ وتختتم المبادرة يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٣/١٠هـ بتكريم المشاركين والداعمين.