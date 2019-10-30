بالفيديو.. تسجيل حضور وإنصراف الطلاب ببصمة الوجه في متوسطة بالهفوف

نايف السالم(صدى):

اقتربت مدرسة متوسطة البندرية بالهفوف بمحافظة الأحساء، من تطبيق نظام بصمة الوجه، لتسجيل حضور وانصراف طلابها بدءًا من الأسبوع القادم؛ حيث تم تركيب ثلاثة أجهزة بالمدرسة منعًا لازدحام الطلاب على التوقيع

وأوضح معلم بالمدرسة، أن ذلك مع وجود كاميرات مراقبة وكاميرات موجودة بالنظام لضبط عملية التسجيل والتوقيع: ” هذا النظام تم تركيبه في أكثر من زاوية من زوايا المدرسة؛ حيث يأتي الطالب في الصباح ويقف أمام شاشة جهاز البصمة؛ فيتم تسجيل حضور الطالب من خلال بصمة الوجه ” .

وأضاف: ” وذلك قبل الساعة السابعة صباحًا، وإذا أصبحت الساعة السابعة صباحًا ودقيقة واحدة ولم يحضر الطالب فيكون الطابور الصباحي قد بدأ، وعندها تصل رسالة لولي أمر الطالب بشكل تلقائي أن الطابور بدأ وابنك غير موجود “.

وتابع: ” إذا أصحبت الساعة السابعة والربع ولم يكن الطالب قد سجل حضوره في الجهاز، تصل رسالة أخرى لولي أمره بأن الطابور قد انتهى وابنك غير موجود بالمدرسة، وأما إذا جاءت الساعة الثامنة والطالب لم يسجل، فتصل رسالة ثالثة لولي أمره بأن ابنك غائب عن المدرسة ” .