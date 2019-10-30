الهلال يسعى لعدم التحاق كاريلو بمعسكر منتخب البيرو

طلال الغامدي(صدى):

طالبت إدارة نادي الهلال، من الاتحاد البيروفي لكرة القدم السماح للمحترف الدولي أندري كاريلو بعدم الالتحاق بمعسكر منتخب بيرو في أيام الفيفا المقررة منتصف الشهر الحالي بسبب تزامنها مع مباراتي النهائي الآسيوي لفريق الهلال.

ويلتقي الهلال نظيره أواراوا الياباني يومي 9 و24 من الشهر الحالي؛ حيث طلبت عدم استدعاء اللاعب كاريلو للمواجهة الودية الدولية المقررة أمام منتخب تشيلي في 20 نوفمبر والتي تسبق لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني في اليابان بأربعة أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال سيقيم معسكرا تدريبيا في اليابان لمدة أسبوع يسبق لقاء الإياب وهناك رغبة هلالية بوجود جميع اللاعبين في هذا المعسكر.