مدرب تشيلسي يتمسك بأفكاره

نواف السالم(صدى):

تمسك مدرب تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، بطريقته في اللعب مؤكدًا أنه لن يتنازل عن أفكاره الخططية، وأنه كان من المهم بالنسبة له إظهار الثقة في اللاعبين الشبان، عقب الهزيمة 0-4 أمام مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

وأوضح لامبارد للصحافيين، قبل أن يعود للعب في أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية المحترفة: ” أنا أمزح قليلاً لكن هنا الكثير من الضجيج سواء فزت أو خسرت أو تعادلت، بغض النظر عن اختياري لأي 11 لاعباً ” .

وتابع: ” خططت هذا الموسم لمتابعة ما يمكن أن تفعله هذه المجموعة من اللاعبين الشبان، بالنسبة لي فإن التنازل عن ذلك بعد مباراة واحدة في ضيافة مانشستر يونايتد، كان سيجعلني متقلباً بشدة في تغيير قناعاتي ” .